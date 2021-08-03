Yurt dışından gelen 5 yangın söndürme uçağı devreye girdi

Başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere Muğla'nın 7 ayrı bölgesinde günlerdir etkili olan orman yangına yurtdışından da yardımlar yoğunlaşmaya başladı. Son olarak 2 İspanyol uçağı Dalaman Havalimanı'na indi. Böylece İran, Rus ve Hırvatistan uçaklarıyla birlikte bölgedeki yabancı yangın söndürme uçağı sayısı 5'e yükseldi.

YAŞAR ANTER

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, il genelinde Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde aralıklarla devam eden orman yangınlarında kullanılmak üzere bugünden itibaren 15 helikopter görev yapıyor. Destek için yurt dışından gelen yangın söndürme uçağı sayısı da 5’e yükseldi.in görev yapmaya başladığı belirtildi.

AB’DEN TAM DESTEK MESAJI

AB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “AB bu zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye'nin talebi üzerine rescUE Filosu'ndan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye” denildi.

İSPANYOLLAR SHAKESPEARE’NİN SÖZÜ İLE GELDİ

Türkiye’ye yangın söndürme uçakları gönderen İspanyol Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise anlamlı mesaj verildi. “Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele, birbirimizin önünde yürüyelim.” #WilliamShakespeare

Yardıma gelen uçakların, İspanya, İran, Rusya ve Hırvatistan'a ait olduğu belirtildi.

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