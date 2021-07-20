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Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

Silivri’de yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güncellenme: 00:20, 20/07/2021
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Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

Olay, saat 21.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde projektörlerle silah ve boş kovan aradı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İHA

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