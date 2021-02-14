Yüzlerce ağaç gece vakti, sessizce kesiliyor… Köylüler nöbete başladı

Antalya Hisarçandır’da, bazı kişilerin 2 bin 650 dönüm hazine arazisinde yüzlerce yıllık çam ağaçlarını kesip, iş makineleriyle yol açmaları köylülerin tepkisine yol açtı.

CHP İl ve Konyaaltı ilçe yöneticileri Hisarçandır Mahallesi sakinlerinin çağrısı üzerine, iş makineleriyle ağaçların katledildiği bölgede incelemelerde bulundu.

“BURADA KOLLANAN KİMLERDİR?”

CHP olarak mahalle sakinlerinin destekçisi olduklarını belirten CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, şöyle konuştu;

*Kırsaldaki vatandaşların bölgede ağaç katliamı yapan kişileri ve araçları şikayet etmelerine rağmen bu şahıslar, bozuk ve çalışamaz halde olduğu gerekçesiyle iş makinelerini bölgeden çıkarmıyorlar.

*Ancak ne hikmetse “bozuk” olduğu söylenen iş makineleri akşam saat 17.00'den sonra çalışmaya ve ağaçları katletmeye devam ediyor.

*Köylü vatandaş kurumuş bir ağacın bir kısmını dahi kesip evine götürürken yakalansa, aracına el konur, ceza üstüne ceza öder. Burada kollanan kimlerdir? Amaçlanan nedir? henüz bilmiyoruz.

DEFİNE AVI ŞÜPHESİ

Yöre halkının 5 yıl kadar önce burada altın aramaları olduğunu ifade ettiğini ve yine bir tarihi eser kaçakçılığı veya define avcılığı olabileceğinden şüphelendiğini belirten Bayar, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de, ormanın 10-20 km kadar iç kısmında, engebeli arazide bulunan bu bölgenin talan edilmesine karşı çıkan yöre halkına yanlarında olduğumuzu hissettirdik” dedi.

“GEREĞİNİ YAPMAMAK BU SUÇA ORTAK OLMAKTIR”

CHP olarak ağaç kıyımına izin vermeyeceklerini söyleyen Bayar, şunları söyledi;

*Burada yöre halkı doğanın katledilmesine karşı çıkıyor, gece gündüz nöbet tutuyor. Buradaki araçlar istense bir günde buradan kaldırılır. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini, devlet bürokratlarını, valiliği ve jandarmayı göreve davet ediyorum.

*Bu duruma sessiz kalmak, ortak olmak demektir! Gereği bir an önce yapılmalı, yağmacılar ve iş makineleri ormandan def edilmelidir!

*Ucuz tehdit ve şantajlarla, birilerinin veya bazı siyasi partilerin isimlerini kullanarak, “Devlet bizim arkamızda, jandarma bizim arkamızda” diyerek devlete ait hazine arazisini talan edenler iyi bilmelidir ki; ne buradaki muhteşem doğa, ne de yöre halkı yalnız ve sahipsiz değildir.

*Bu işin peşini bırakmayacak, doğanın katledilmesine, bölgede yaşayan vatandaşların huzurunun kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

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