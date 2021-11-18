Haberler - Günün İçinden

17 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Egemen Tura, 4 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Yakınları Egemen’in bulunması için seferberlik başlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
17 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Orhangazi'de yaşayan 17 yaşındaki Egemen'den 4 gündür haber alınamayınca ailesi arama çalışması başlattı.

Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesinde yaşayan Egemen Tura isimli genç 4 gün önce evinden çıktı. Ailesi bir daha kendisinden haber alamayınca Egemen'i aramaya koyuldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında Orhangazi'deki evinden çıkan Egemen Tura'nın üzerinde siyah şişme mont, siyah pantolon olduğu ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

Yakınları Egemen'i görmeleri halinde en yakın güvenlik birimlerine haber vermelerini istedi. İHA

Kayıp genç çatıda elektrik akımına kapılmış halde bulundu İlginizi Çekebilir Kayıp genç çatıda elektrik akımına kapılmış halde bulundu Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün İlginizi Çekebilir Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa Çorum Haber Mersin Pazartesi