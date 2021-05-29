Ayasofya’da lanet, Fetih töreninde dua okundu

Ayasofya’da devlet erkanının katıldığı törende Cumhuriyet’in kurucularına lanet okunması tartışılmaya devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği İstanbul’un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü kutlama töreninde tüm şehitlerin manevi huzuru için ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Mustafa Demir’in okuduğu duada şu ifadelere yer verildi:

* Bu toprakları her bir karış toprağına şehit kanı dökerek bize vatan kılan, Anadolu’nun kapısını Malazgirt Meydan Muharebesi’nde açan Alparslan Gazi, oradan sevgili Peygamberimiz (S.A.V) hazretlerinin müjdesine nail olarak İstanbul’umuzu fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, 13 Kasım 1918’de Beşiktaş’tan İstanbul’umuza bakarak işgalcilere ‘Geldikleri gibi giderler’ diyerek İstanbul’umuzu 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, cümle şehitlerimize ve daha sonra hayatlarını kaybeden gazilerimize rahmet eyle.

* Bu topraklarda bizleri ilelebet kıyamete kadar payidar eyle. Birbirini seven, birbirini sayan, arasında muhabbet olan, birliği ve dirliği daim ve kaim olan bir millet olarak bu topraklarda yaşamayı bizlere nasip eyle.

* Aramızda sevgiyi ve saygıyı hasıl eyle. Kini, nefreti, öfkeyi, düşmanlığı aramızdan at Ya Rabbi. Yerine sekineti, sukuneti nasip eyle. Barışı bu topraklarda tesis eyle, şu dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi…

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