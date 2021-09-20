Bakan Dönmez, Rus mevkidaşıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Moskova'da Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile bir araya geldi.

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Moskova’da Gazprom Başkanı Sayın Alexey Miller ve mevkidaşım Sayın Nikolay Şulginov ile devam eden enerji projelerimizi ve yeni fırsatları ele aldık. Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

“5 YILDA 456.5 MİLYON TON KÖMÜR”

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2020’de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL’lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye’nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.