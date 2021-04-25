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Boğazda kargo gemisi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı'na Marmara Denizi'nden seyir eden 97 metre boyundaki 'Gulf' isimli kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. 

Güncellenme: 19:03, 25/04/2021
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Boğazda kargo gemisi arıza yaptı

Yalova’dan Fransa’nın Port La Nouvelle Limanı’na giden Antigua Barbuda bayraklı ‘Gulf’ isimli kargo gemisinin makinesinde, Gocuk Burnu mevkiinde arıza meydana geldi.

Gemi kaptanı, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) bildirdi. Bölgeden geçen gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma- 6’ römorkörü refakatinde geri dönerek boğaz çıkışı yaptı ve güvenli bir bölgeye demirletildi. DHA

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