Cesedi bulunan gencin babası gözaltında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 27 yaşındaki Cem M., boş arazide başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulundu. Cinayet şüphelisi olarak babası Veli M., gözaltına alındı.

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Malkara’nın kırsal Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide önceki gün ceset görenler, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin, Cem M. olduğunu belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş av tüfeği fişekleri buldu. Geniş kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Ergene ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesinde elektrik üzerine iş yeri bulunan Veli M.’nin aracının, oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.

Jandarmanın Ergene Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine polis, Veli M.’nin ev ve iş yerinde arama yaptı; 1 av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Veli M., soruşturmanın yürütüleceği Malkara Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Veli M.’nin evinde bulunan av tüfeği ve fişekler inceleniyor. DHA

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