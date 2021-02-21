CHP’li belediyeden salgına karşı vitamin desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce corona virüsüne yakalanan hastalar ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına narenciye dağıtımını başlattı. ‘Covid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi' olarak hayata geçirilen çalışmada vitamin deposu narenciyeler, Mersinli üreticiden yurttaşlara ulaştırılıyor.

NARENCİYE İLE BİRLİKTE GIDA KOLİSİ DE DAĞITILIYOR

Proje Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Sosyal Hizmetler ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairelerinin koordinesinde yürütülüyor. Üreticiden alınan narenciyeler ikişer kilo portakal ve birer kilo limon olacak şekilde filelere konulup paketlendikten sonra, dağıtım araçlarına yükleniyor. Portakal ve limon fileleri Aşhane'ye getirildikten sonra oradan alınan gıda kolileri ile birlikte hastaların evlerine kadar götürülüp kapı, kapı dağıtılıyor. Özenle paketlenen narenciyeler salgın ile mücadele eden hastaların sofrasına şifa olarak giriyor.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINA DA ŞİFA OLUYOR

Büyükşehir'in projesi sadece karantinadaki hastaları değil salgında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da kapsıyor. Büyükşehir ekipleri, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da hazırlanan narenciye filelerinden ulaştırıyor. Portakal ve limon desteği sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor.

TALEPLER ALO 185 ARANARAK DA YAPABİLİYOR

Karantinadaki vatandaşlar, gıda kolisi taleplerini TEKSİN MERSİN İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'ne ALO 185'ten Büyükşehir'e ulaştırıyor. Bu doğrultuda tespit edilen hastaların kapısına hem narenciye ürünleri hem de gıda kolileri bırakılıyor. Narenciye ürünlerini Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gıda kolilerini de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı temin ediyor ve yine dağıtımları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gerçekleştiriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DAĞITIM

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Uzman Dr.Bahar Çat, 2019'dan bu yana salgın ile mücadele kapsamında birçok yol arandığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden narenciye ürünlerini, gerek soğuk algınlığı gerek corona virüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük. Soğuk havanın arttığı bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka beslenmemize çok dikkat edelim. Her gün mutlaka narenciye ürünlerini tüketmeye dikkat edelim” dedi.

YAŞ ALMIŞLARA DA DOĞAL VİTAMİNLER ULAŞTIRILIYOR

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi tarafından her gün aranarak, ihtiyaçları sorulan ve evde tek yaşayan yaş almışlar da doğal vitamin desteğinden faydalanıyor. Büyükşehir ekipleri, yaş almış yurttaşlara narenciye fileleri ile hijyen paketlerini ulaştırıyor.