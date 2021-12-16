Cinayeti, 33 liralık kumar cezası taksiti için işlemiş

Bursa'da kahvede tartıştığı Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) ise yaralayan Mehmet Karakanlı'nın (39) yargılanmasına devam edildi.

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Olay, geçen yıl ocak ayında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Kumar oynanan kahveye kesilen idari para cezasının ödenmesi konusunda Mehmet Karakanlı, Yıldıray Danışmanoğlu, Nejdet Namık Yeşilyurt ve Kenan Güneşli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Karakanlı, Danışmanoğlu ve Yeşilyurta pompalı tüfekle ateş etti. Yıldıray Danışmanoğlu hayatını kaybederken, Nejdet Namık Yeşilyurt ise ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Mehmet Karakanlı ile tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında dava açıldı. Duruşmaya Karakanlı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİSle katılırken, Danışmanoğlu, Yeşilyurt, Güneşli ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

10 TAKSİT HALİNDE ÖDEYECEKTİK

Duruşmada savunma yapan Karakanlı, Olay tarihinden yaklaşık üç ay önce müşteki Ercan’ın iş yerine gitmiştim. Çay içerken polis baskın yaptı. Kahvede kumar oynandığı tespit edildi. Müşteki Ercan, yanıma gelerek, Benim denetimli serbestliğim var, suçu sen üstlen dedi. Ben de, Cezamın geri ödemesini yaparsan suçu üzerime alabilirim dedim. İş yeri sahibi olarak benim adıma 330 lira para cezası kesildi.

10 taksit halinde ödeyecektik. 4’üncü taksiti geldiğinde Ercan’ı aradım, ulaşamadım. İş yerine gittim, bulamadım. Sonra beni arayıp, İş yerine gelmişsin racon kesmişin dedi. Beni iş yerinde beklediğini söyledi. Tüfeğimi tedbir amaçlı üzerime alıp, iş yerine gittim. Ercan bahçede beklediği sırada müştekiler bana küfredip, saldırdılar.

Yere düştüm. Darbetmeye devam ettiler. Gözüm karardı. Bir ara Nejat elini beline götürünce silah çekecek zannederek, tüfeğimi elime aldım. Tüfeği zorla elimden almaya çalışırken iradem dışı iki el patladı. Daha sonra kendimi kurtarıp olay yerinden uzaklaştım. Kenan Güneşin evine gittim. Tüfeği vererek, ondan saklamasını istedim. O da silahı alıp dışarıya çıkardı, nereye götürdü bilmiyorum. Ben kimseyi öldürmek ve yaralamak kastıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi.

‘TÜFEĞİ POLİSE TESLİM ETTİM’

Kenan Güneşli ise, Sanık Mehmet benim uzaktan akrabam olur. Saat 22.00 sıralarında geldiğinde sarhoştu. Hala oğlu kavga ettim, birisi ölmüş olabilir, bana yardımcı ol dedi. Yardımcı olacağımı ve teslim olması gerektiğini söyledim. Gece bende kaldı. Uyuyamadı, evde gezinip durdu. Ertesi gün polisler gelip kendisini aldı. Arabama koyduğum tüfeği polislere teslim ettim diye konuştu.

4’ÜNCÜ TAKSİDİNİ PARAM OLMADIĞI İÇİN ÖDEYEMEDİM

Şikayetçi Ercan Danışmanoğlu ise, Olay tarihinden bir yıl önce bir kahvehane açmıştım, henüz ruhsatımı alamamıştım. Mehmet ile arkadaşları oyun oynarken polis baskın yaptı. Suçu Mehmet’in üzerine almasını söyledim. Denetimli serbestliğim olduğu için Mehmet iş yeri sahibi olarak evrakı imzaladı. Üç taksitini ödedim. 4’üncü taksitini param olmadığı için ödeyemeyince, Mehmet’e ‘sen öde ben sana veririm’ dedim.

İş yerinde olmadığım bir sırada gelip, bağırıp, çağırmış. O gün cep telefonunum şarjı bitmişti. Şarja taktığımda Mehmet’in aradığını gördüm. Daha sonra cep telefonundan arayıp banka hesabını vermesini, parasını ödeyeceğimi söyledim. 10-15 dakika sonra iş yerime geldi. Çok sarhoştu.

Dışarıya çıkardım. Parayı verdim almadı. Bana küfretmeye başladı. O sırada ağabeyim Yıldıray olanları gördü ve duydu. Onu alıp durağa doğru götürürken sanık yere düştü. Ayağa kalkıp, tüfeğini çıkarıp bize doğru ateş etti. Yıldıray ve Nejdet açılan ateş sonucu yaralandı. Ağabeyim öldü. Silahı elinden almak isterken dedi.

‘İKİ GÖZÜMÜ KAYBETTİM’

Olay sırasında yaralandığını ve iki gözünü kaybettiğini söyleyen Nejdet Namık Yeşilyurt ise, Bir silahın kendiliğinden patlaması akla uygun değildir. İki kişinin de yaralanması uygun değildir. Sanıktan şikayetçiyim ifadelerini kullandı.

SAVCI ÇİFTE MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık Karakanlı hakkında kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan iki kez müebbet hapis cezası istedi. Tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında ise suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 6 aydan 10 yıla hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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