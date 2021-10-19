Çöp kovasına el yapımı patlayıcı koyan şahıslar yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Konya’da bir çöp kovasına bırakılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu çevredeki birkaç araç zarar görmüştü. Olayla ilgili inceleme başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Müslüm EVCİ

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Olay cuma günü saat 18.45 sıralarında, Kalenderhane Mahallesi’nde meydana geldi. Çöpe bırakılan 2 el yapımı patlayıcının bir tanesi bir kişinin çöp kovasında katı atık topladığı sırada patlayarak çevredeki araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluşturmuştu. İkinci patlayıcı ise uzman ekiplerce imha edilmişti. Olay hakkında soruşturma başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve diğer incelemelerde şahısların olay yerine gelerek el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığı tespit edildi.

75 ARAÇ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olayda kullanılan beyaz renkli aracın plaka tespiti için yaklaşık aynı aracın benzeri olabilecek 75 araç üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan incelemede ve gözaltına alınan şahısların alınan ifadesinde balıkçılık için kullanılan dinamit orjinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şahısların bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı anlaşıldı.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI BULUNAN 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik, Yağma, kasten yaralama ve daha birçok suçtan kayıtları bulunan E.E., S.P. ve E.E. ismindeki 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet balistik yelek ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.