Direne direne kazandılar: Somalı madencilerin tazminatları ödeniyor

Manisa'da yaklaşık 15 yıldır kapanan Uyar Madencilik'ten alacakları tazminatları için son 1,5 yıldır büyük mücadele veren Somalı madencilerin direnişleri sonuç verdi.

İlker KILIÇASLAN

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Son 1,5 yıldır Manisa'nın Soma ilçesinde kapanan Uyar Madencilik'ten alamadıkları tazminatları için mücadele veren, kimi zaman jandarmanın müdahalesiyle karşılaşan ve en son Ankara'da gerçekleştirdikleri eylem sonrası dönüş yolunda bir sendika genel başkanı ile bir mağdur madenciyi trafik kazasında kaybeden tazminat mağduru madencilerin haklı direnişleri sonuç verdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın sürecinin çözüme kavuşturulmasında görevli kıldığı Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) ile yapılan görüşmeler sonrasında Somalı mağdur işçilerin tazminatlarının ödenmeye başlanacağı açıklandı.

952 MADENCİNİN TAZMİNATLARI ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Tazminat mağduru madencilerin 1,5 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi yürüten Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Avukatı Mürsel Ünder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TKİ ile yaptıkları uzun görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kurumun tazminat ödemeleri için bir kaynak bulduğunu dile getirdi.

Sendikanın avukatı Mürsel Ünder yaptığı açıklamada, 952 mağdur madencinin tazminatlarının ödenmeye başlanacağını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“TKİ ödeme için kaynak bulduğunu ve ödemelerin bu kaynaktan yapılacağını belirtiyor. 952 madencimizin ödemesi yapılması konusunda karar alındı. Daha önceki açıklananda SGK kodları bilmecesi vardı.

İşverenin girdiği yanlış SGK kodları yüzünden bir çıkmaz vardı. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu sorunu çözüme kavuşturduk. Bizim talebimiz kod alınmazsızın ödemeler yapılsın yönündeydi. Bu talebimizi dikkate aldılar. Bu nedenle Uyar Madencilik'te Darkale maden ocağında çalışan ve tazminat mağduru olan tüm madenci arkadaşlarımız için ödeme yapılıyor. Bu bizim için önemli bir kazanımdır.

Uyar Madenciliğin Darkale ve Azyak ocağı olmak üzere iki mader ocağı var. Ancak asıl mesele Darkale ocağında çalışan arkadaşlarımızındı. Bu ocakta çalışan 952 madencimiz için tazminat ödemeleri başlayacak. Ancak Azyak ocağındaki yaklaşık 200 madencimizin tazminatları konusundaki mücadelemiz ise devam ediyor. Ancak Darkale'deki arkadaşlarımızın tazminatlarının bu yıl sonuna kadar ödeneceğinin sözü verildi.”

İŞ KAZASI TAZMİNATLARI DA KAPSAM İÇİNE ALINDI

Bağımsız Maden İş Sendikası Av.Mürsel Ünder, Uyar Madencilik'te iş kazası geçirdikten sonra tazminatlarını alamayan İdris Sarıkaya, Ali Kandemir ile trafik kazasında hayatını kaybeden madenci Ali Faik İnter'in babasının da tazminat ödemeleri kapsamına alındığını ifade etti.

Av. Ünder yaptığı açıklamada şu cümlelere yer yer verdi:

“İş kazalarıyla ilgili meselemiz de vardı. Özellikle trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Faik'in babası, Uyar Madencilik'te çalışırken iş kazası geçiren İdris Sarıkaya ve Ali Kandemir'in iş kazasından kaynaklarının tazminatlarıyla ilgili bir sorun vardı. Onları kapsam içine almamışlardı. Ancak en son geçen hafta içinde Ankara'da yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınarak, iş kazası geçiren arkadaşlarımızın da ödemesi başlayacak olan tazminatların kapsamına alınacağının sözü verildi. TKİ'nin genel müdürü tarafından bize bu şekilde ifade edildi.”

“DİRENMEDEN HİÇ BİRŞEY OLMUYOR”

Sendika avukatı Ünder yaptığı açıklamada son olarak, madencilerin direnişlerinin olumlu sonuç vermesinin Türkiye'de işçi sınıfı için önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Direnmeden hiç bir şey olmuyor. Direndik ve kazandık. Yapmak isteseler çözüm bulunabiliyormuş. Bu kazanım Türkiye'deki işçi sınıfı için önemli bir adımdır.

Sadece maden ocakları ve kömür işletmeleri için düşündüğümüz de maden işletme sahipleri her türlü hileyi yapıyorlar, her türlü vergi indiriminden yararlanıyorlar. Ama söz konusu işçiler olduğunda işletme sahipleri ile kurumlar aynı hassasiyeti göstermediği için böyle yoğun ve zorlu bir hak arayış mücadelesi başlıyor. Hatta bu mücadele kimi arkadaşlarımız hayatını kaybediyor.

Her türlü zorluklara ve iki önemli madenci arkadaşımızı kaybetmemize rağmen biz bu mücadelemizi kazandık. Ancak sorunlar Türkiye'nin başka illerinde halen devam ediyor. Buna sebep olan özelleştirme politikaları ve denetimsiz sahalar meselesi olduğu sürece madenlerde yaşanan sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Sadece isimler değişecek.

Soma Kömürleri gidecek Uyar gelecek, Uyar gidecek başka bir isim gelecek. Türkiye'nin başka illerinde uygulamalardan kaynakları başka sorunlar yaşanmaya devam edecek.”

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