Esenyurt’ta işten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı
Esenyurt’ta işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar takip eden şüpheli, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulunup kayıplara karışmıştı. Kadına büyük korku yaşatan şüpheli İ.İ kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Balıkyolu mahallesinde işten eve dönen Emine D.’yi metrelerce takip edip, eve girdiği sırada, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulunan yabancı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 19 yaşında olduğu belirlenen İ.İ'nin suçunu kabul ederek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
EVİNE GİRDİĞİ SIRADA YAKALANDI
Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler 48 saat boyunca aralıksız, 28 kamera kaydı izleyerek şüphelinin izini sürdü. Eve gidiş güzergahı belirlenen şüphelinin akşam eve girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.İ'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İHA