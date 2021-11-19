Evlere ateş eden şahıs yakalandı

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde gece geç saatlerde köy sakinlerinin evlerine ateş ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Saraydüzü ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen suç soruşturması kapsamında 1 şüpheli şahsın gece geç saatlerde köy sakinlerinin evlerine ateş ettiği tespit edilerek, 17 Kasım günü şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 mm. tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 58 adet av tüfeği fişeği, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ele geçirilmiştir” denildi.

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