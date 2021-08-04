Faik Öztrak: Döndürdüğünüz devranın tekerini millet elleriyle kıracak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, orman yangınlarında Türk Hava Kurumu'na ait uçakların kullanılmamasına tepki gösterdi.

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Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı tarafından, “5.000 litreye 26 damla düştükten sonra, Kaptan Pardo ve mürettebatı yakıt ikmali için üsse geri döner” paylaşımını alıntılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ey şuursuzlar, Ey kifayetsiz beceriksizler, 5 damacana eksik su atıyor diye, bu uçakların kardeşlerini çürümeye terk edenler, Döndürdüğünüz devranın tekerini millet elleriyle kıracak” dedi.