Fidan dikmek için kazdığı çukurda buldu! Emniyet harekete geçti

Meyve fidanı yetiştiriciliği ile uğraşan Habib Topçu, bugün saat 11.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi, Selçuklu Caddesi’ndeki fidanlığında dikim yapmak için 25 santimetre derinliğinde çukur kazdı.

Topçu, kazdığı çukurda patlamamış bir el bombası buldu. İddiaya göre Topçu, bulduğu cismin bomba olduğunu bilmeden 100 metre ilerdeki kulübesine götürdü.

Babasının elindeki el bombasını görüp, büyük şaşkınlık yaşayan kızı Selver Topçu (24), “Baba, bu el bombasını niye buraya getirdin” diyerek kaçmaya başladı.

KIZININ PEŞİNDEN KOŞTU

Bunun üzerine elindeki bombayı yere bırakan Topçu da kızının peşinden koşarak uzaklaştı. Selver Topçu’nun ihbarı üzerine bölgeye Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, el bombasının bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirip, çevredekileri uzaklaştırdı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Manisa’dan gelen bomba imha uzmanı, fünye ile patlatarak el bombasını etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA