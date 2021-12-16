Fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında fuhuş çetesi lideri Hakan A.'nın da bulunduğu 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan fuhuş çetesinin elebaşı Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Aralarında Hakan A.'nın da bulunduğu 12 şüpheli ise, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

“CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA BU İŞLERE TÖVBE ETTİM”

Fuhuş çetesinin elebaşı olduğu belirtilen Hakan A. hakimlikteki sorgusunda “Ben 2017 yılında ‘fuhuşa aracılık etmek' suçundan operasyonla alındım. Cezaevinden çıktıktan sonra bu işlere tövbe ettim. 2020 Mart ayında cezaevinden çıktım, beraat kararı aldım. Aslında ben şu an araç kiralama işi yapıyorum” dedi.

Şüphelilerden Hakan A.’nın ağabeyi Niyazi A. da suçlamaları kabul etmeyerek, “Cezaevinden çıktıktan sonra tövbe ettim. Lokanta açtım orayı işletiyorum. Ben büyük yemin ettim. Benim telefonum ile görüşülmüş olabilir ancak ben görüşmedim. Evde ekmek bekleyen çocuklarım vardır. Annesi de ben de buradayız” ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 12 şüphelinin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

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