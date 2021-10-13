Güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası

İş yerindeki tabelasından isminin silindiğini görünce neye uğradığını şaşıran Halil Y., ortağını evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla suçladı. Kuaför ve güzellik merkezi işleten iki ortak, iş yerlerinin önünde tekme tokat kavga etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’nde kuaför ve güzellik merkezi işleten Halil Y. ve Murat Ç. arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında, Murat Ç. ortağı Halil Y.’nin ismini iş yeri tabelasından sildi.

Tabeladan isminin silindiğini görünce sebebini sormak için iş yerine gelen Halil Y. ve babası İsmet Y., iddiaya göre merkezin ortağı Murat Ç. ve çalışan 10 kişi tarafından darp edildi.

“ŞOK OLDUM”

Güzellik merkezi ve kuaför olarak işletilen plazanın, şahsına ait olduğunu söyleyen Halil Y. şunları söyledi:

“Hiçbir şekilde başka bir kişinin evraklarının geçerlilik dahilinde değildir. Bunu istediğiniz kurumlardan tarafından onaylatıp, araştırabilirsiniz. Olay günü her sabah olduğu gibi ailemle birlikte iş yerime gelmiştim. Sabah saat 09.30 sıralarıydı.

Salonuma girmeden önce tabelanın üzerindeki ismimin siyah film ile kapatıldığını gördüm. Bunun vermiş olduğu şok ile içeri girdiğimde, içerideki 10 kişi tarafından gasp ve darp edildim. Babam ve ben birlikte darp edildik, hem de merkezimizin önünde. Şuanda hala içeride sahtekarlık dönüyor. Arkamda görmüş olduğunuz binada evrakta sahtecilik yapıldı.”

Merkezde kendisinin işe aldığı hiçbir personelin çalışmadığını da vurgulayan Halil Y. “Benim 50’ye yakın personelim vardı, şuanda hiçbiri yok” dedi.

KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI

Ortakların tekme tokat kavgası ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde grubun, bir birlerine yumruklarla saldırdığı görülüyor. Kavgaya şahit olanlar bir taraftan ayırmaya çalışırken, diğer tarafta çığlık sesleri duyuluyor. İş yerindeki gerginlik sürerken, polis ekipleri ikinci bir kavganın yaşanmaması için nöbet tutuyor.