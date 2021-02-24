İBB’ye 5 dalda ödül

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) büyükşehirlerin insani gelişmişliğini ölçümlediği ve İBB'nin beş dalda 1. olduğu ödül törenine katıldı. Aralarında, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, İzmir'in de olduğu 30 ili kapsayan araştırmada;” İnsani Gelişme”, “Sürdürülebilir Ekonomi Endeksi”, “Eşitsizliklerle Mücadele Endeksi”, “Sosyal Yaşam Endeksi” ile “Ulaşım ve Erişilebilirlik Endeksi” dallarında 1'nci olan İBB, Yönetim ve Saydamlık Endeksi alanında da 2'ncilik kazandı.

“İBB DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCE SAHİP”

İnternet ortamında gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un her konuda Türkiye'nin lokomotifi olduğunu belirterek “Kendimizi geliştirme zorunluluğumuz var. İnovatif bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyma zorunluluğumuz var. Ama iddialı bir ilave daha yapayım ki, İstanbul yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da yakın takip ettiği ve dönüştürücü gücü yüksek bir belediye, bir yerleşim alanı. 21. yüzyılda kentlerin konumu değerli, yaşamı değiştiren ve dönüştüren alanlar; çünkü yaşamın merkezi artık. Bana göre Türkiye'nin yüzde 90'ı şehirlerde yaşıyor artık, kırsal terk edilmiş durumda. Elbette bu istediğimiz bir şey değil; ama orada da bir değişim ya da dönüşüm yapılacaksa dahi, bu kentlerde başlatmak ya da yapmak gerektiğini görüyoruz” diye konuştu.

“SİHİRLİ KELİME, ORTAK AKIL”

Katılımcılık ve şeffaflığı önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Burada bize göre en sihirle kelime ortak akıl. Ortak akılla bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum” dedi. İstanbul'un 30 büyükşehir belediye ile daha çok dayanışma içinde olmasını, siyasi cendereden uzak bir anlayışla hareket edilmesinin önemine inandıklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Yerel yönetimin o tılsımı, mahareti, yüksek alanında iş başarmayı hedef kılan bir anlayışıyla, daha fazla bir araya gelmeyi, bu deneyimleri paylaşmayı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. İyi ki bunu İNGEV yapıyor. Belki de onun bu vesilesiyle bu deneyimler paylaşılıyor. İşte, İstanbul şu alanda, Ankara şu alanda birinci olmuş; İzmir, Antep, Adana veya Trabzon niye olmuş diye birbirimize bakmamızı sağlıyorsunuz. Ama bizim daha sistematik bir işleyişle bir araya gelen işleri, deneyimleri paylaşan bir motivasyonun ülke gelişimimize de ciddi bir katkı sağlayacağını görüyorum.”

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI?

Türkiye'de ilki gerçekleştirilen araştırma için ilgili veri setleri, il düzeyinde ve büyükşehir belediyesi ekseninde değerlendirildi. Hem belediye hem de TÜİK ve benzeri kurumların ikincil verileri dikkate alınarak endeks modeli kurgulandı. Toplam da 9 alt endeks, 228 gösterge dikkate alındı. Ayrıca, gizli vatandaş soruları ile 23 başlıkta büyükşehir belediyeleri aranarak veri seti elde edildi.