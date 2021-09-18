İki lise arasındaki mağazaya uyuşturucu operasyonu

Denizli'de, jandarma ekipleri iki lise arasındaki güzergah üzerinde bulunan ikinci el eşya satışının yapıldığı mağazada uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Dedektör köpek 'Arteon' ile yapılan aramada, 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Topraklık Mahallesi’nde Anafartalar Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi ortasında bulunan ikinci el eşya satan bir mağazada uyuşturucu satıldığı yönünde istihbarat atlı.

Dün iş yerine düzenlenen operasyonda jandarma dedektör köpek ‘Arteon’ ile yapılan aramada 5 ayrı paket içerisinde toplam 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

CEZAEVİNDEN 4 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLDU

Savcılığın talimatıyla 3 kişi serbest bırakılırken, iş yeri sahibi Y.Y. (25), ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Y.Y. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Y.Y.’nin daha önce de jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandığı, cezaevinden ise 4 gün önce çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan Y.Y.’nin 20 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. DHA