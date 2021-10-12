İnfaz mahkemeleri kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 28 kişi tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) onlarca suça karışan silahlı organize suç örgütüne operasyon düzenlenmiş ve 33 kişi gözaltına alınmıştı. Örgüt üyelerinin dosyalarının tamamlanmasının ardından dün hakim karşısına çıkan 33 örgüt üyesinden 28’i tutuklandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

30.09.2021 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda TEM ekiplerince, çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık, 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne düzenlenen operasyon sonrası 33 kişi gözaltına alınmış ve birçok suç unsuru ele geçirilmişti.

33 ŞÜPHELİDEN 28'İ TUTUKLANDI

Dosyaları hazırlanan 33 örgüt üyesi dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede verilen kararda 1 şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakılırken aralarında örgütün yönetim kadrosunda olduğu belirlenen 28 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRÇOK SUÇTAN YARGILANDILAR

Tutuklanan örgüt üyeleri, örgüt içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirmekten yargılandı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLARA EL KONULDU

Örgüte yapılan operasyonda ele geçirilen 5 tabanca, 3 tüfek, kaçak elektrik kullanmak suretiyle kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.