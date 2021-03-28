Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Partililer önlükleri giyip Andımızı okudu

Danıştay'ın kararıyla Andımız'ın kaldırılmasına tepkiler devam ediyor. Kastamonu İYİ Parti İl Başkanlığı siyah önlükler giyip meydanda coşkuyla Andımız'ı okudu. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 13:03, 28/03/2021
HaberlerGünün İçinden

Andımız'ın okutulması yönündeki kararın iptal edilmesine yurdun her köşesinden tepkiler sürüyor. Kastamonu’da İYİ partililer Danıştay’ın kararına tepki olarak öğrenci önlüğü giyerek Nasrullah Meydanı’nda Andımız’ı okudu.

VATANDAŞLAR DA EŞLİKTE

Andımızı okuma eylemine İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın ile partililer katıldı. Hep bir ağızdan coşkuyla okunan Andımız’a çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük beğeni topladı. Öte yandan Danıştay’ın kaldırma kararına rağmen Eğitim- İş Sendikası’na bağlı öğretmenlerin okullarda Andımız’ı okutacaklarını açıklamıştı.

Danıştay İYİ Parti Kastamonu öğrenci
Yayınlanma Tarihi:12:45,