İYİ Partililer önlükleri giyip Andımızı okudu

Andımız'ın okutulması yönündeki kararın iptal edilmesine yurdun her köşesinden tepkiler sürüyor. Kastamonu’da İYİ partililer Danıştay’ın kararına tepki olarak öğrenci önlüğü giyerek Nasrullah Meydanı’nda Andımız’ı okudu.

VATANDAŞLAR DA EŞLİKTE

Andımızı okuma eylemine İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın ile partililer katıldı. Hep bir ağızdan coşkuyla okunan Andımız’a çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük beğeni topladı. Öte yandan Danıştay’ın kaldırma kararına rağmen Eğitim- İş Sendikası’na bağlı öğretmenlerin okullarda Andımız’ı okutacaklarını açıklamıştı.