‘Kapalı işyerlerinden Çevre Vergisi alınmasın’

Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Covid – 19 salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan işyerleri için önemli bir çağrı yaptı. Esnafın ekonomik anlamda çok zor bir dönem geçtiğine vurgu yapan Akgün “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci esnafımızı iflas noktasına getirdi. Kapalı olan ve gelir elde edemeyen esnafımıza destek olmak zorundayız. Bu kapsamda kapatılan yeme içme yerlerinden belediyelerin Mayıs ayında tahsil edeceği 2021 yılı Çevre Temizlik Vergisi ilk taksiti alınmasın” dedi.

“BAKANLIK ACİL DÜZENLEME YAPMALI”

Faaliyette olmayan, gelir elde edemeyen işyerinin vergisinin olamayacağını ifade eden Akgün “Her ne kadar belediyeler de mali yönden iflas etme noktasına gelmiş olsalar da, çok daha zor durumda olan küçük esnafımıza destek ve moral olması açısından Çevre Temizlik Vergisi birinci taksitinin alınmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acil bir düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.

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