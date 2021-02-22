Kızıl geyiklerin mücadelesi meclis gündeminde

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin vurulması için 20 Temmuz 2020 tarihinde ihale düzenledi. 18 kızıl geyiğin 513 bin TL muhammen bedelle vurulması için yapılacak ihale Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Gülçin Yapıcı ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan tarafından yargıya taşındı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı temyize başvurdu. Danıştay 13’üncü Dairesi’nde görülen davada da temyiz isteminin reddine karar verilerek yerel mahkemenin verdiği karar onandı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kızıl geyiklerin mücadelesini TBMM’ne taşıdı.

VERİLEN KARAR, YABAN HAYVANLARI İÇİN VERİLEN MÜCADELEYE GÜÇ KATACAK

Turizm ve spor adı altında yaban hayatın yok edilmesine karşı alınan karar, emsal niteliğinde olduğunu belirten Milletvekili Süllü, Eskişehir'de Mihalıççık başta olmak üzere, devlet avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonunun devamı için, avlattırılmasının gerekliliğine yönelik yeterli düzeyde veri bulunmadığı, av turizminin, kızıl geyik faunasına etkilerinin somut şekilde ortaya konulmadığı gerekçesiyle ihalenin iptalinin temyiz istemini, Danıştay'ın reddetmesinin, habitatları yok edilen ve avlanma ile hızla yok olan yaban hayvanları için verilen mücadeleye güç katacağını söyledi.

YABAN HAYATI DEVLET ELİYLE YOK EDİLİYOR

Türkiye'de yaban hayvanlarının sayılarının ve çeşitliliğinin hızla düşerken, avcılık kotalarının aynı hızla yükseldiğini ifade eden Süllü, “İnsanlığın faaliyetlerinin yol açtığı iklim krizinin etkisi, maden ve yapılaşma uğruna doğa talanları ile ormansızlaşma, kuraklık tehdidi altındaki yaban hayatı, her geçen gün olumsuz etkilenmektedir. Diğer yanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, yaban hayvanlarının avlanılması için verdiği kotalarla turizm ve spor aktivitesi olarak pazarlanan avcılıkla, yaban hayvanlarının popülasyonu azalmaktadır. Uluslararası bilim çevrelerinin, küresel salgının, ‘Zoonoz' yani yaban hayvanlardan insana bulaşan bir virüs nedeniyle ortaya çıktığını, avcılığın bu yönüyle toplum sağlığı açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekmeleri, doğal dengenin bozulmasının maliyetinin çok ağır olduğunu bizlere anlatmaktadır” şeklinde konuştu.

AVCILIK KONTROL ALTINA ALINMALI

Yaban hayatının, doğanın kendi yaşam döngüsü içinde korunması gerektiğini vurgulayan Süllü, insan faaliyetleri ve devlet eliyle yaban hayvanlarının popülasyonlarının azalmasının önlenmesi ve rant aracı olarak pazarlanan avcılığın kontrol altına alınması amacıyla Meclis Araştırması talep ettiğini açıkladı.

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