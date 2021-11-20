Kızının cenazesinde ‘ben de geliyorum’ diyen baba, coronaya yenildi

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş (68) yakalandığı corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Bafra Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki çocuk annesi Meral hemşire, corona virüsü nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020 günü hayatını kaybetti.

Meral hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törende kızının tabutunun başında, “Bekle beni kızım, ben de geliyorum” diyen baba Burhan Taş, 14 Kasım’da corona virüsüne yakalandı. Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

“KIZINA KAVUŞTU, İNŞALLAH MUTLUDURLAR”

Burhan Taş’ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası ilçede toprağa verilecek. Babasının ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyleyen avukat Mustafa Taş, “Babam kızına kavuştu, inşallah orada mutludurlar” dedi. DHA

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