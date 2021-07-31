Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

TIR'la çarpışan otomobilde yaralanan Kübra Aygörmüşün (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüşün alınan karaciğer, iki böbrek ve iki korneası, Bursada 5 hastaya nakledildi.

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Bandırma ilçesi Erdek Kavşağında çarşamba günü Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil ile Uğur Erdil (58) yönetimindeki 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü TIR çarpıştı. Kontrolden çıkan TIR, beton bariyerleri aşarak Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girip park halindeki 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Kaplan ile yanındaki Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR şoförü Uğur Erdil yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ORGANLARI UMUT OLDU

Yaralılardan Kübra Aygörmüşün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüşün organları, yapılan operasyonla alındı. Kübra Aygörmüşün karaciğer ve korneaları Bursa Uludağ Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilerek, organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

Kübra Aygörmüşün cenazesi, bugün Bandırma’da toprağa verilecek.

DHA

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