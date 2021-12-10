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Liselilerin okul bahçesinde tekme- tokat

Şanlıurfa’da okul bahçesinde tekme- tokat kavga eden liseli iki öğrenci grubunu, ihbarla gelen polisler ayırdı. 

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Liselilerin okul bahçesinde tekme- tokat

Maşuk Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin bahçesinde, dün iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 20’ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokat kavga etti.

Öğretmenlerin ayırmakta güçlük çektiği öğrenci kavgası, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Bazı öğrencilerin hafif yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. (DHA)

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