Mersin’de kadınlar çoraptan oyuncaklar yapıp, üretime katılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi'nin “Evimiz Atölye” çalışmasıyla ev kadınlarını üretime katacak çalışmalara devam ettiği bildirildi. Dar gelirli vatandaşların ikamet ettiği mahallelerde başlatılan çalışmalarda evdeki iş gücünün ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

KADINLARA EL BECERİLERİ ÖĞRETİLDİ

2020 yılı içerisinde hayata geçirilen 15 proje ile kadınlara iş sahaları açan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından başlatılan “Evimiz Atölye” projesi kapsamında pilot bölge olarak dar gelirli vatandaşların ikamet etiği Turgutreis ve Mevlana mahalleri seçildi.

Çoğunluğu Roman vatandaşların ikamet ettiği Turgutreis Mahallesi'nde Akdeniz Sağlık Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı'nda gerçekleştirilen eğitime, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu katıldı. Eğitmenler tarafından ev kadınlarına çoraptan bebek ve oyuncak yapma gibi el işi becerileri öğretildi. Bir sonraki pilot bölge olan Mevlana mahallesindeki eğitime ise Meral Seçer ve mahalle muhtarı Murat Yıldırak katıldı. Çalışmaların uygun olan bölgelerde devam etmesi planlanıyor.

KADINLARIN EK GELİRE SAHİP OLMALARINA VESİLE OLACAĞIZ

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, yeni başlatılan çalışma ile ilgili bilgiler vererek, “Amacımız evlerde oturan, emeği çok değerli olan kadınlarımızın gizli iş gücünü ortaya çıkarmak, onların bir ek gelir sahibi olmalarına vesile olmak. Bu maksatla kadınlarımıza Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, kooperatif ortağımız Gülten Hanım ve 2 gönüllü hocamızla birlikte çoraptan oyuncak ve bebek yapmayı öğretiyoruz. Onların bir ek gelire sahip olmalarına vesile olacağız. Kadınlarımız, kendi gelirlerini elde ettikten sonra hem bu işi öğrenmiş olacaklar hem de bunu geliştirmek için çabalayacaklar. Bunu kendi emekleriyle yapacaklar. Bizim için kıymetli olan şeylerden biri de bu. Kadının kendi emeğiyle ayakta durması çok önemli. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

SU TASARRUFU EĞİTİMİ DE VERİLDİ

Üretime yönelik yapılan eğitimlerin ardından Mersin Su Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yaşar Ok ise su tasarrufu ile ilgili bilgiler vererek, kadınların nasıl su tasarrufu yapabileceğini örneklerle anlattı.