Haberler - Günün İçinden

Öğrenci evinde yangın 

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın her şeyi kül etti.  

Latif SANSÜR
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öğrenci evinde yangın 

Nazilli Sümer Mahallesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı müstakil evden yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm müdahalesine rağmen ev alevlere teslim oldu. Yangın evi kül ederken, can kaybı olmaması teselli oldu. Yangının sobanın yakılması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Kafe yangınında canını zor kurtardı İlginizi Çekebilir Kafe yangınında canını zor kurtardı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster