Öğrenci evinde yangın

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın her şeyi kül etti.

Latif SANSÜR

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Nazilli Sümer Mahallesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı müstakil evden yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm müdahalesine rağmen ev alevlere teslim oldu. Yangın evi kül ederken, can kaybı olmaması teselli oldu. Yangının sobanın yakılması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öğrenildi.

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