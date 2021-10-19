Polisi sürükleyen zanlının ifadesi ortaya çıktı

İzmit'te denetim için otomobili durdurulduğu sırada aniden hareket edince, cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, geçen perşembe günü Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Trafik polislerinin denetim için durdurduğu otomobilin sürücüsü Bülent Sadıkoğlu bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı.

4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bu sırada polis memuru Bedir Yıldız otomobilin açık olan sol ön camına tutununca sürüklenerek yaralandı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesi’nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu’nun kaçtığı belirtildi. Omzunda kırık olan polis memuru 25 yaşındaki polis memuru Bedir Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM

Polis, dün öğle saatlerinde Bülent Sadıkoğlu’nu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Sadıkoğlu bugün adliyeye sevk edilecek. Bülent Sadıkoğlu’nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı: Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim.