Sağlıkta şiddet sürüyor: Hasta yakını iki doktora saldırdı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yakınının ameliyata erken alınmadığını öne sürerek doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldıran H.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde H.B., yakınının ameliyata erken alınmadığını öne sürerek doktor Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin’e tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., doktorları darp etti.

Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar meydana gelirken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. H.B. gözaltına alındı. Emniyette götüren şahıs H.B., işlemlerinin ardından bugün polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. İHA

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