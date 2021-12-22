Sahte içki can almaya devam ediyor! Mersin’de ölü sayısı 2’ye yükseldi

Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören 56 yaşındaki Necati Yılmaz yaşamını yitirdi. İlçede sahte içkiden ölen sayısı, 2'ye çıktı.

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Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde, 15 Aralık’ta yalnız yaşadığı evinde arkadaşlarıyla sahte içki içen 57 yaşındaki Ali Eser, ölü bulundu.

Eser’in sahte içkiden zehirlendiği belirlenirken, birlikte alkol aldığı arkadaşları Necati Yılmaz, H.İ. ve M.S. de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Silifke Devlet Hastanesi’nde sevk edilen 3 kişiden Necati Yılmaz da hayatını kaybetti. H.İ. ve sağlık durumu kritik olan M.S.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA

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