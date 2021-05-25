Salgının gizli kahramanları gümrükçüler!

1. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi yapıldı. Pandemi sonrasında ticarette olası değişiklikler konuşuldu. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin “İthalatın ihracatın durmaması için her şeyi yaptık. Sağlık çalışanları kadar biz de gizli kahramanlarız” dedi.

Keskin şunları söyledi: “Sahadaki operasyonlarımız henüz bitmedi. Şu anda sıcak para her gün gümrüklerden geliyor. Yılda 7 milyon beyanname üretiliyor. 6.5 milyonu meslektaşlarımız tarafından yapılıyor. 17 günlük kısıtlamada sorun yaşadık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde bizim mutlaka olmamız lazımdı. Genelgede ismen yokuz. 112 yıllık bir mesleğiz. Buna rağmen 22 yıldır maalesef oda olamıyoruz.”