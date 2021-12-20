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Sancaktepe’de feci kaza! 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride giren otomobil ile kendi şeridinde ilerleyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:53 - 20 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesin’de dün akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken ters istikamete giren otomobil, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası araçta bulunan Hayri Özdemir, Filiz Çiftçi, Bayram Çiftçi ve Emirhan Çiftçi yaralanırken araç içerisinde sıkışan sürücü Hayri Özdemir itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Yaşar Erciyas polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan Hayri Özdemir, Filiz Çiftçi, Bayram Çiftçi ve Emirhan Çiftçi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle cadde gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İHA

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