Sevgilisini av tüfeğiyle öldürmüştü! Yeniden görülen davada 25 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Küçükçekmece'de kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü, iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak öldürdüğü belirtilen üniversitesi öğrencisi Egemen Vardar'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Davada bugün yeniden yargılama başladı. Savcı mütalaasında 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Küçükçekmece’de 19 Nisan 2016 tarihinde üniversite öğrencisi olan Egemen Vardar, kız arkadaşı Yağmur Önüt’ü babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

YARGITAY’IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Dosyaya giren bilirkişi raporunda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulun boyun bölgesine isabet ettiği, madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar’ı ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt’ün ailesi, karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından yargılama süreci yeniden başladı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Egemen Vardar, Covid-19’a yakalandığı için katılmadı. Duruşmaya maktul Yağmur Önüt’ün annesi Sevgi Gülseren, babası Tamer Önüt ve taraf avukatları geldi.

Müştekilerin avukatları ve cumhuriyet savcısı, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Sanık Vardar’ın avukatı ise, bozma ilamına direnilmesini talep etti.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ölen ile sanığın arasında önceye dayalı herhangi bir husumetin bulunduğunun tespit edilemediğini, sanığın olay günü uzunluğu 330 santimetre, genişliği 243 santimetre olan odada eline aldığı pompalı tüfeği ilk olarak halasına, sonrasında boşluğa ve en sonda ölene doğrulttuğunu belirtti.

Sanığın boş olduğunu düşündüğü tüfeği boş olup olmadığını tam olarak tespit etmeden ve eli tetikteyken tüfeğin patladığı aktarıldı. Mütalaada, sanığın karşısında bulunan ve aralarında 2 metrelik mesafe olan ölene isabet etmesiyle öldüğü kaydedildi.

Mütalaada, yaklaşık 2 metre mesafeden gerçekleştirilen atışın bitişik atış mesafesinde değil, toplu atış mesafesinde yapılmış olduğu, sanık dahil 3 kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada sanığın elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynadığı bildirildi.

Sanığın av tüfeğini tam karşısında bulunan ölene doğrulttuğu ve sanığın bu sırada elinin de tetikte bulunduğu ifade edilen mütalaada, sanığın tüfeğin atış alabileceğini, ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği belirtildi.

Mütalaada, sanık Egemen Vardar’ın ‘olası kast ile öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmanın hazırlanması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Küçükçekmece’de 19 Nisan 2016’da sanık Egemen Vardar’ın halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gittiği ve evde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Önüt’ün hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, Vardar hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi’nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi.

Rapora göre av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulün boyun bölgesine isabet ettiği ifade edildi.

Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi de bilirkişi raporu üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Sanık “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyordu. DHA