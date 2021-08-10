Tarihi müze binasının tadilatı Arap saçına döndü

rabzon'da Kostaki Konağı olarak bilinen ve Trabzon Müzesi olarak kullanılan 118 yıllık tarihi binada yapılan tadilat Arap saçına döndü. İlk ihaleyi alan şirket anlaşmayı feshetti. İkinci ihaleyi alan şirket sözleşme şartlarını yerine getirmeyince bu kez İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sözleşme fesih edildi.

İSMAIL AKDUMAN

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Trabzon Müzesi olarak kullanılan tarihi Kostaki Konağı, 31 Ocak 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 7.5 milyon lira bedelle ihale edildi. Onarım ve çevre düzenleme ihalesini alan şirket 2-3 ay çalıştıktan sonra anlaşmayı feshetti. Ardından yapılan ikinci ihaleyi alan şirketin de sözleşme şartlarına uymadığı ileri sürülerek, anlaşma iptal edildi. Şirket de tarihi binanın dış cephesinde yaptığı tadilatı yarıda bıraktı.

DEMİR ÇUBUKLARI BIRAKIP GİTTİLER

Anlaşmanın iptal edildiği bilgisini alan şirket, tarihi binanın dış cephesindeki gerekli olan tadilatı yapmak için kurulan demir iskeleyi söktü. Ancak, iskeleyi taşıması ve sağlamlaştırması için tarihi taşlarını delerek kullanılan demir çubukları binanın gövdesinde bıraktı. Tadilatın yarım kalması ve tarihi konağın tahrip edilmesi ise tepki ile karşılandı.

“AVRUPA’DA OLSA İÇERİ ATARLAR”

Bodrum katı arkeolojik eserler seksiyonu, zemin katı konak teşhiri, birinci katı etnoğrafik eserler seksiyonu ve asma katı idari bölüm olarak düzenlenen konağın, 1.5 yılda tamamlanacağı açıklanmasına rağmen bir türlü tadilatının bitmemesine turizmciler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, konağın eskisinden daha kötü bir halde ortada bırakıldığını söyledi. CHP Ortahisar İlçe Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu ise sosyal medyadan konağın son halinin fotoğraflarını paylaşarak, “Kostaki Konağı’nda iş bırakıldı. İş iskelesi yarıda söküldü gitti ama iskeleyi taşıması için o güzelim taşları delerek kullandıkları ayaklar (tijler) yerinde duruyor. Arkadaş işi bu şekilde kim yaptırdı size? Avrupa’daki tarihi binalara bu şekilde müdahale edeni içeri atarlar. Yazıktır, günahtır.” ifadelerini kullandı.

“YENİ İHALE HAZIRLANIYOR”

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, yaşanan aksaklığın kurumdan kaynaklanmadığı belirterek, “Ocak 2018 yılının başlarında tadilata başlanıldı. 2-3 ay sonra şirket ilgili yasadan faydalanarak anlaşmayı feshetti. İkinci ihaleyi başka bir şirket aldı. O şirkette işleri yavaştan aldı. İhale şartlarına uymanı. Şu anda yaklaşık yüzde 23’ü yapıldı. Ödemelerde bir aksaklık yaşanmadı. Ancak sözleşme şartlarına uymadığı için biz fesih yaptık. Durumu şirkete bildirdik. Şirket iskeleyi söküp gitmiş. O parçaları da tarihi binanın üstünde bırakmış. Şimdi yeni bir ihale yapacağız ve bütün eksikler giderilecek. Ciddi ve titiz bir çalışma yapılacak” diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyet Trabzon'u ilk ziyaretinde bu konakta misafir edilmişlerdi.