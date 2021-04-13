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Tarım arazileri satışa çıkarıldığı için eylem düzenleyen köylülere CHP’lilerden destek

İzmir Bergama'da tarım arazilerinin satışa çıkarılmasına karşı demokratik direniş başlatan köylülerin eylemine CHP milletvekilleri Özgür Özel, Atila Sertel ve İl Başkanı Deniz Yücel destek verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:16, 13/04/2021
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Tarım arazileri satışa çıkarıldığı için eylem düzenleyen köylülere CHP’lilerden destek

İzmir’in Bergama ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu, toplam 831 bin metrekarelik 19 parça tarım arazisini satışa çıkarmıştı. Kararın mart ayındaki meclis toplantısında kabul edilmesinin ardından bölge halkı “Kıymetli tarlalar bize köylünün emanetidir, satılamaz” diyerek tepki göstermiş, demokratik direniş eylemi başlatmıştı.

İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin Bergama Belediyesi’nin satış kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı umut olurken, köylüler eylemlerini sürdürüyor. Köylülerin eylemine bugün CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Atila Sertel ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel katıldı.

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