Tarsus’ta tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı tefecilik operasyonunda 7 kişi yakalandı. Vatandaşlara adeta kan kusturan tefecilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte çok sayıda suç unsuru malzeme de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda vatandaşlara adeta kan kusturan tefeciler H.A., M.A., A.A., E.D., İ.K., M.Ş. ve R.A. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 37 değişik şahısların borçlu olduğu toplam 5 milyon liri tutarlı senet aslı, 30 boş senet, 1 senet fotokopisi, 1 av tüfeği, 1 senet karnesi, 4 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kadar kubar esrar, yaklaşık 10-15 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan tefecilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.