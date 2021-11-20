Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

Adana’da yaşlı bir çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin evdeki sobanın tütmesi sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri üzerinde duruluyor.

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Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı. Çiftin evine gelen yakınları yaşlı çifti ölü buldu.

Adil ve Elif çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Çiftin, evdeki sobanın tütmesi sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çiftin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

İHA

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