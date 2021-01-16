52 milyar dolarlık birleşme resmileşti

Birleşme, yıllık yaklaşık 8.1 milyon araçlık birleşik satış ve elektrikli sürüşe geçişi finanse etmek ve daha büyük rakipler olan Volkswagen, Toyota gibi gruplarla rekabet etmeyi içeren detaylardan oluşuyor.

İki otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, “Peugeot SA ile Fiat Chrysler Automobiles N.V. arasındaki Stellantis N.V.’nin oluşturulmasına giden yolu açacak olan birleşme bugün yürürlüğe girdi.” dedi.

İtalyan-Amerikan ve Fransız otomobil üreticilerinin, küresel ekonominin COVID-19 salgınıyla altüst edildiği bir süreçte anlaşmayı sonuçlandırması bir yıldan fazla sürdü. İlk olarak Ekim 2019’da birleşme planlarını açıklamışlardı.

Stellantis’teki hisseler Pazartesi günü Milano ve Paris’te ve Salı günü New York’ta işlem görmeye başlayacak. PSA CEO’su Carlos Tavares, NYSE’nin zilini FCA başkanı Stellantis Başkanı John Elkann ile çaldıktan sonra Salı günü Stellantis CEO’su olarak ilk basın toplantısını gerçekleştirecek.

FCA ve PSA’nın tesislerinden biri bile kapanmadan yılda 5 milyar euro üzerinde maliyetlerini azaltılabileceği öngörülüyor. Ancak yatırımcılar bunun nasıl yapılacağıyla alakalı daha açık ve net ayrıntılar duymak istiyor.

Danışman Oliver Wyman’ın ortaklarından Marco Santino, Tavares’in eylem planının ana hatlarını yakında açıklamasını beklediğini, ancak ilk başta çok fazla ayrıntı açıklamadığını söyledi. Tüm küresel otomobil üreticileri gibi, Stellantis’in de araç yelpazesini elektrik çağına dönüştürmek için önümüzdeki yıllarda milyarlarca yatırım yapması gerekiyor.

Yeni oluşan grubun gelecek planındaki tek konusu elektrikli otomobiller değil tabiî ki… Grubun çözmesi gereken en önemli sorunlarından biri Çin’deki servetini canlandırmak ve global ölçekte artan kapasite aşımını ele almak.

Stellantis’in Kuzey Amerika operasyonlarının başına geçecek olan FCA CEO’su Mike Manley, otomobil üreticisinin beklenen sinerjisinin yüzde 40’ının platformların, güç aktarma organlarının yakınlaşmasından ve Ar-Ge yatırımlarının optimize edilmesinden oluşacağını belirtiyor. Buna ek olarak satın almalardaki tasarruflardan yüzde 35 ve genel giderler ile satış operasyonlarından yüzde 7 tasarruf edilmesi planlanıyor.