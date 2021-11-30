2 günde 7 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2 günde 7 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den paylaşılan bilgilere göre 2 gün içerisinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları şu şekilde:
*Ankara Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dt. Ercüment KEÇİK
*Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Şerife GÜNDOĞDU
*Kırklareli’de görev yapan Eczacı Nejat TOKER
*Kastamonu’da özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Metin BAŞ
*Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Gülcan ASLAN KARAKOÇ
*Çanakkale’de Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Sağlık İşçisi Nusret BOZACI
*Afyon’da İhsaniye Devlet Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Sultan FİDAN
Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 515'e çıktığı açıklandı.