21 yaşında giydiği pantolonu olmayanlarda diyabet riski

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, eğer 21 yaşında giyilen pantolonlar artık olmuyorsa tip 2 diyabet riskiyle karşı karşıya olunduğu anlamına geliyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Roy Taylor, tip 2 diyabetle ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Taylor ve ekibi, kişilerin fazla kilosu olmamasına rağmen eğer 21 yaşındaki pantolonlarını giyemiyorlarsa diyabet riskiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor.

The Times’a konuşan Prof. Dr. Taylor, “Bel ölçünüz 21 yaşındaki halinizle aynı olmalı. Eğer aynı ölçüdeki pantolonu giyemiyorsanız, o bölgede çok fazla yağ taşıyorsunuz. Fazla kilonuz olmamasına rağmen tip 2 diyabet gelişme riskiyle karşı karşıyasınız” dedi.

İLAÇ YERİNE YÜZDE 10 KİLO KAYBI

Doktorların diğer diyabet türlerine göre tip 2 diyabet hastalarına daha erken aşama insülün tedavisi uyguladığını belirten Taylor, “Böyle bir yol izlemek yerine, kişi normal ağırlığının yüzde 10 ya da 15’i oranında kilo verirse, diyabetten kurtulma şansı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

KARACİĞER VE PANKREASTA YAĞLANMA

Taylor ve ekibinin sonuçlarını Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği toplantısında da sunduğu çalışmaya göre, karaciğer ve pankreas etrafındaki aşırı yağlanma, vücut kitle endeksinden bağımsız olarak söz konusu hastalığa sebep oluyor. Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli seviyede insülin salgılayamaması ve kandaki şeker seviyesini kontrol edememesi üzerine ortaya çıkıyor.