3. doz aşı kimlere, ne zaman yapılıyor?

3. doz aşı için süreç geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından genişletildi. 2. doz aşısının 6 ay önce olmuş olan, 18 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşı randevusu açıldı. BioNTech 3. doz aşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı araştırmalarla ortaya koyulmuştu.

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3. doz aşı hakkında yeni kararlar Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklandı. Biontech aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş 18 yaş üzerindeki vatandaşlar 3. doz aşı olabilecek.

3. DOZ AŞI KİMLERE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

*Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı.

*Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından (11 Kasım) itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

3. DOZ AŞI ETKİYİ ARTTIRIYOR

Biontech tarafından yapılan ve 16 yaşın üzerindeki 10.000 kişinin dahil olduğu araştırmada 3'üncü doz corona virüsü aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan gönüllülerin ortalama olarak ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları belirtilirken, katılımcıların yaş ortalaması ise 53 olarak kayıtlara geçti. Grubun yaklaşık üçte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

Üçüncü doz corona virüsü aşısının her yaş grubu insanda tutarlı sonuçlar verdiği de şirketler tarafından açıklandı.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN OLUNUR?

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi’nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi’nden Mehul Suthar, “Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının corona virüsüne karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor” açıklamasını yaptı.

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Reuters’ın aktardığı haberde görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, “Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici corona virüsü aşısı olmanın SARS-CoV-2’ye ve onun varyantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

3. DOZ AŞI 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN UYGUN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) danışma paneli Pfizer ve BioNTech aşısı ek dozunun ağır hastalanma ihtimali yaratan sağlık sorunları olan yetişkinlere ve 65 yaş ve üstündekilere uygulanmasını tavsiye etti.

3. DOZ AŞI İLE SONRA KORUMA ZAMANLA ARTIYOR

Temmuz ayının ortasından beri üçüncü doz aşı uygulayan İsrail’de, bu aşının enfeksiyon riskini sadece iki doz aşı olanlara göre yüzde 48 ile yüzde 68 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, üçüncü doz aşıdan sonra geçen süreye bağlı olarak corona virüsü riskinin giderek azaldığının da altını çizdi.

Araştırmada, üçüncü doz aşıdan sonra geçen iki hafta ve 20 gün sonrasında hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 70’den yüzde 84’e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ettiği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde görevli doçent doktor Daniel M. Weinberger, “Üçüncü doz aşının delta varyantına karşı ekstra koruma sağladığını gösteriyor. İki doz aşının Covid-19’a karşı sağladığı koruma zamanla azalsa da üçüncü doz aşı ile tekrar koruma sağlanabilir” dedi.