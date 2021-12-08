“3 doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı etkili”

Pfizer ve BioNTech tarafından bugün yapılan açıklamada, üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı yeterli korumayı sağladığı belirtildi. Aşı üreticisi şirket, gerektirdiği takdirde Omicron için özel bir aşı üretebileceklerini de belirtti.

Sozcu.com.tr

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Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz corona virüsü aşısının etkisini ölçmek için yaptığı kapsamlı araştırmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

BioNTech ve Pfizer corona virüse karşı üç doz aşının yeni Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikor seviyesini sağladığını açıkladı. BioNTech ve Pfizer aşılarının Omicron’a karşı etkinliğine yönelik yaptıkları ilk resmi açıklamada, iki doz aşının daha düşük nötralize edici antikorlar sağladığını, üçüncü dozun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı ifade edildi.

“YENİ AŞI SUNABİLİRİZ”

Reuters’ın haberine göre, BioNTech ve Pfizer’ın açıklamasında, gerektiği takdirde, 2022 yılının Mart ayında Omicron vakası için özel olarak geliştirilen bir aşı sunabilecekleri de vurgulandı.

Bugün Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılan araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı ‘kısmi koruma' sağladığı belirtilmiş, koruyuculuk oranı yüzde 40 olarak açıklanmıştı.

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