4. doz aşı kimlere yapılacak? 4. doz aşı gerekli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışına seyahatte birçok ülke tarafından zorunluluk hale getirilen Biontech aşısı için 4. doz açıldığını duyurdu. Bakan Koca "Özel seyahatlerde talep edilmesi dışında 4. doz aşı için ek gereklilik yoktur." dedi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.” dedi

4. DOZ AŞI YAPILABİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni aşı kararlarının ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan'dan geldi. Bakanlığın “4’üncü dozlar da 3’üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek” kararına açıklık getiren Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

*Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

*Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.