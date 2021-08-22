40 yaşından sonra hemoroide dikkat!

Kartal, 40 yaş ya da üstü kabızlık şikayeti bulunan, muayenesinde hemoroid saptanan hastalara çok önemli tavsiyelerde bulundu…

NAZAN DOĞANER HALICI

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Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal uyardı:

Hemoroidler, anal kanalın üst kısmında genişlemiş damar yumaklarıdır. Halk arasında basur olarak bilinir. İç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılır. Zamanla altta yatan sebeplerle birlikte anal kanalda yerleşen genişlemiş toplar damar yumakları makatın dışına doğru çıkarlar.

Hemoroidin sebepleri

Hemoroid hastalığına yol açan birçok sebep mevcuttur. En sık görülen sebeplerden bazıları şöyle:

1) Bağırsak alışkanlığında değişiklikler (kabızlık, ishal).

2) Gebelik ve doğum gibi travmalar.

3) Sedanter (Fiziksel aktivitenin bulunmadığı) yaşam.

4) Bazı spor etkinlikleri (Ata binmek, bisiklet sürmek).

5) Çeşitli meslek grupları (Şoförler, pilotlar).

6) Pelvik bölgede yerleşen tümörler, karında asit oluşumu.

7) Kalın bağırsak kanseri.

8) Prostat.

9) Karın içi basıncı artıran diğer sebepler (kabızlık, ıkınma, sürekli ağır yük kaldırmak vb.)

Hemoroidin belirtileri

1) Kanama (makattan taze, kırmızı renkli kanama.)

2) Ağrı.

3) Makatta ele gelen şişlik.

4) Akıntı, makatta ıslaklık hissi.

5) Kaşıntı.

Kaç derecesi var?

■ Derece hemoroid: Kanama en önemli şikayettir. Hemoroidler dışardan görülmez, parmak muayenesi ile ele gelebilir ya da endoskopi sırasında saptanır.

■ Derece hemoroid: Kanama ve kaşıntı şikayetleri görülür. Ikınma ile anal muayene esnasında saptanır.

■ Derece hemoroid: Kanama, kaşıntı ve makatta ıslaklık hissi şikayetleri ile başvurulur. Anal muayenede prolabe yani makatın dışında hemoroid pakeleri görülür. Muayene ile içeriye gönderilebilir.

■ Derece hemoroid: Kanama, kaşıntı, akıntı ve ağrı şikayetleri görülür. Muayene ile içeri redükte edilemeyen şişlikler saptanır.

Ayırıcı tanı gerekli midir?

Hemoroid hastalığında görülen şikayetlerle başvuran hastalarda anal fissür, perianal fistül, perianal abse ve tromboz gibi diğer hastalıklar da görülebilir. Bu yüzden ayırıcı tanı önemlidir. Ağrı iç hemoroidlerde çok ender görülen bir bulgudur. Başlangıç döneminde ağrı varsa tromboze hemoroid, perianal abse, anal fissür akla gelmelidir. Ayırıcı tanıda iyi bir anamnez, uygun bir fizik muayene ve gerekirse endoskopi yapmak gerekebilir. Özellikle 40 yaşından sonra başlayan hemoroid hastalığında kalın bağırsağın kolonoskopi ile incelenmesi iyi olacaktır.

Tanı nasıl konur?

Bu şikayetlerle hekime başvuran hastanın şikayetleri dikkatlice dinlendikten sonra yapılan dikkatli bir muayene genellikle genç hastalarda tanı için yeterlidir. Rektal kanama şikayeti ile gelen hastalara kalın bağırsağın endoskopi ile incelenmesi önerilir. Kırk yaş ya da üstü kabızlık şikayeti ile gelen ve yapılan anal muayenesinde hemoroid saptanan tüm hastalarda kolonoskopik tetkik önerilmektedir. Her zaman altta yatan bir kalın bağırsak tümörü olmadığı ekarte edilmelidir. Hemoroid kalın bağırsak kanserinin sebebi değildir. Fakat unutulmamalıdır ki hemoroid tek başına kalın bağırsak kanserinin belirtisi olabilir.

Tedavi yolları nelerdir?

1) Yaşam tarzı düzenlemesi

Bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesi ve altta yatan kabızlığın giderilmesi.

Diyette bol lifli gıdalara ağırlık verilmesi, günlük su alımının artırılması ortalama 2.5-3 litre su içilmesi.

Dışardan uygulanan krem ve pomatlar, venoprotektif ilaçlar.

Sıcak (ılık) su oturma banyoları.

2) Minimal İnvaziv Tedavi Teknikleri Günübirlik yatış genellikle yeterlidir.

Lazer ile hemoroid tedavisi.

Lastik bant ligasyonu.

Skleroterapi.

3) Klasik cerrahi yöntemler

Hemoroidektomi operasyonu bölgesel ya da genel anestezi altında yapılır. Hastanede yatma süresi ortalama 1-2 gündür.