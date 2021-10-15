ABD’de Moderna’nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

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ABD'de Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini oybirliğiyle önerdi. Komite, iki doz Moderna aşısı olan kişilere 6 ay sonra üçüncü dozun yapılmasının güvenli ve etkili olacağına karar verdi.

Moderna, geliştirdiği aşının yarım dozunun bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü dozun güçlendirici olarak kullanılması için acil kullanım izni istemişti.

Komitenin 19 üyesinin tamamı, ikinci dozdan en az altı ay sonra yarım dozluk üçüncü dozun 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

FDA'nın Komitenin önerisinin ardından Moderna'nın üçüncü dozuna acil kullanım izni vermesi durumunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) aşı danışmanları, hangi gruplara aşıyı tavsiye edeceklerini tartışmak için bir araya gelecek. CDC’nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, 21 Ekim’de güçlendirici dozları tartışmak üzere toplanması planlandı.

Öte yandan FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunu yapılmasına onay vermişti.

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