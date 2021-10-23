ABD’den çocuklara BioNTech açıklaması: Faydası zararından çok

ABD'nin üst düzey denetleme kurumu Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 5-11 yaş arasındaki çocukların Pfizer/BioNTech aşısı yapması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada 5-11 yaş arasındaki çocukların bu aşıyı olmasının yaratacağı faydaların zararlardan çok daha üstün olduğu belirtildi. Aşı üreticileri, çocuklar üzerinde yaptıkları klinik testlerin sonuçlarını yetkililerle paylaşmış ve aşının corona virüsüne karşı yüzde 90.7 oranında koruma sağladığını duyurmuştu.

FDA henüz aşının 5-11 yaşları arasındaki çocuklara yapılmasına onay vermezken, “Kalpte iltihaplanma durumları çok nadir ve aşıyı olmanın faydaları çok daha fazla” denildi. Eğer FDA, 5-11 yaş arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının yapılmasına onay verirse bu yaş grubu için bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Aşıya onay verilmesi durumunda, 5-11 yaş arasındaki gruba 12 yaş ve üzerindekilere verilen dozajın üçte birinin verileceği de belirtildi.

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