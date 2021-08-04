Afrika’da yeni salgın tehlikesi

Afrika'nın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını endişesi yaşanıyor. Ülkede bu yıl içerisinde 653 kişi kolera yüzünden hayatını kaybetti.

SOZCU.COM.TR

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Nijerya’da son haftalarda corona virüs vaka sayıları ile birlikte seyreden bir hastalık daha var: Kolera. 36 eyalete sahip Nijerya’da tam 22 eyalette kolera vakaları ile karşılaşıldı. Öte yandan, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yapılan açıklama göre, ülkedeki Delta varyantı görülme sıklığında yüzde 80’lik bir oranda artış gösterdi.

Kirlenmiş su ve yiyecek kaynaklarının neden olduğu kolera hastalığı, tedavi edilmediği sürece günler hatta saatler içinde öldürebiliyor. Mart ayından bu yana ülkenin Kano eyaletinde 186 kişinin kolera yüzünden öldüğü vurgulandı. Bu yıl içerisinde Nijerya’da 653 kişi kolera yüzünden hayatını kaybetti.

Ülkede corona virüs vakaları ile birlikte seyreden kolera vakaları büyük endişe yaratıyor.

Kolera, Vibrio cholerae adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere bulaşması sonucu yayılan bir hastalık olarak biliniyor. Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında yer alıyor. Kolera genellikle bakterinin bulaşmış olduğu deniz ürünleri, yiyecekler ve içme suyu ile vücuda bulaşıyor.

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