Almanya’dan Covid-19’a karşı tecrit sinyali

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki corona virüsü salgınını vahim olarak niteleyerek aşılıları da kapsayan tecrit uygulamalarının tekrar başlatılabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Spahn yaptığı basın açıklamasında, “Açıklamalarım acil durum gibi görülecek olsa bile (söylemem gerekir ki) bulunduğumuz durumda hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz” dedi.

Almanya’dan gelen bu açıklama ile neredeyse eş zamanlı olarak Avusturya corona virüsü vakalarındaki artışla nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma sınırlamasının da aralarında olduğu sıkı tecrit önlemlerini yeniden devreye aldı. Hükümet ayrıca aşı zorunluluğu getireceğini açıkladı.

Avrupa piyasaları, Almanya’da tecrit önlemleri getirilebileceği ihtimalinin ardından artıdan eksiye döndü. Tahvil getirileri eksiye dönerken euro ve hisse senedi piyasaları sert geriledi.

Almanya’da bugün tespit edilen yeni corona virüsü vaka sayısı 52,970’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Geçen yıl başlayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 98,739’a yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada hastanelerin azami Covid-19 hasta sayısına ulaştığı yerlerde bölgelerde gündelik hayatı sınırlayacak kısıtlamalar başlatılabileceğini belirtmişti.

Almanya parlamentosunun üst kanadının yeni corona virüsü önlemlerini bugün kabul etmesi bekleniyor.

Spahn aynı zamanda sağlık bakanlığının, Pfizer ve diğer şirketlerle corona virüsü ilacı siparişi için görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.